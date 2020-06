ING: meer verwijzingen, patiëntenzorg komt langzaam op gang

Het aantal verwijzingen in de zorg is momenteel iets hoger dan in zelfde periode in 2019. En de patiëntenzorg komt langzaam weer op gang. Dat zijn enkele conclusies uit een sectorrapport van ING.

De laatste twee weken is er sprake van een toename van het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en GGZ- en VV&T-instellingen, aldus de bank. Gemiddeld ligt het aantal verwijzingen naar alle zorg – niet alleen ziekenhuizen – in de provincies 3% hoger dan in 2019. Dat was op 22 mei nog 18% lager.

De coronazorg zorgde ervoor dat veel reguliere zorg niet kon worden opgepakt en er een stuwmeer aan uitgestelde zorg ontstond. Dat stuwmeer is inmiddels stabiel en groeit niet langer. Hier zijn de meest actuele cijfers van ZorgDomein te zien.

Afspraken

De patiëntenzorg bij ziekenhuizen en huisartsen komt weer langzaam op gang na de ergste coronaweken. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim zevenduizend deelnemers. Van hen had 38 procent een afspraak in ziekenhuis of kliniek die niet kon doorgaan, maar nu zegt bijna een derde van deze groep dat de afspraak inmiddels is geweest. In dit onderzoek zijn peilingen te vinden over het opstarten van de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg.