ING: werkgeluk van personeel voorkomt veel uitstroom

Toename van zzp’ers in de zorg is te voorkomen als zorgaanbieders hun HR-beleid anders inrichten en uitvoeren, zegt Jan Willem Spijkman, sectorspecialist Public & Healthcare bij ING Sector Banking. “Naast meer autonomie blijkt plezier in je werk de belangrijkste waarde voor werknemers te zijn. Werkgeluk zal een integraal onderdeel moeten gaan vormen van het zorgpersoneelsbeleid.”