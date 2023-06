HMC-bestuurder Wolf in bestuur NVZ

Ingrid Wolf is HMC-bestuursvoorzitter. Binnen het bestuur van NVZ zal zij zich vooral focussen op de arbeidsmarkt.

Het bestuur van de NVZ bestaat uit een voorzitter en tien leden, afkomstig van directies en raden van bestuur van zorgorganisaties. Wolf is voor de functie voorgedragen namens de STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen).

Wolf zegt over haar nieuwe functie: “We staan voor grote uitdagingen en veranderingen in de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Dat zien we in het Integraal Zorgakkoord en merken we in HMC ook elke dag. Ik deel graag mijn kennis en ervaringen bij HMC in het bestuur van de NVZ zodat we elkaar kunnen versterken en samen aan de slag kunnen voor oplossingen op dit belangrijke thema.”

Ook het terugdringen van het verzuim onder zorgpersoneel en het beter begeleiden van medewerkers hierbij is een belangrijk thema waar Wolf zich in haar rol bij de NVZ op wil richten.

Wolf neemt afscheid van het bestuur van de Vereniging Transmurale Zorg (VTZ).