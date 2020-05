Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen vertrekt naar VWS

In haar nieuwe functie is Van Diemen onder meer verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg en voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Verbetering zorg

“Met passie en overtuigingskracht zette zij zich in voor de continue verbetering van zorg”, aldus de IGJ. “Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt.”

Plaatsvervangend inspecteur-generaal Marina Eckenhausen (hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie) zal de komende tijd de functie van inspecteur-generaal waarnemen. Korrie Louwes (hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg en hoofdinspecteur Jeugd) wordt dan waarnemend plaatsvervangend inspecteur-generaal.