Inspectie beëindigt verscherpt toezicht op Haagse Jess Care

Sinds maart stond Jess Care onder verscherpt toezicht omdat toen tekortkomingen in de zorgdossiers, medicatie-uitgifte en deskundigheid van zorgverleners waren geconstateerd. Ook moest Jess Care de kwaliteit van de zorg goed in de gaten houden en blijven verbeteren.

Verbeteringen

De inspectie ziet dat Jess Care voldoende verbetert om de eerdere risico’s weg te nemen. Zo zijn de zorgdossiers nu actueel. De zorgverleners registreren wanneer zij medicatie geven aan de cliënten. Ook sluit de kennis van de zorgverleners van Jess Care aan bij de cliënten die in zorg zijn. De bestuurder zet een wijkverpleegkundige in om de kwaliteit van de zorg in de gaten te houden en te verbeteren.

De organisatie heeft meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Zo moet de bestuurder een manier vinden om zelf zicht te krijgen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. “De inspectie heeft vertrouwen in de kracht van Jess Care om dat de komende maanden te doen”, aldus de toezichthouder. Daarom heeft de IGJ het verscherpt toezicht beëindigd.