Inspectie: boete voor corona-onveilige werkplek kost tijd

“We vragen ons af hoe het CNV hier aan komt. Inspecteurs hebben geen bonnenboekjes bij zich. Zo werkt dat niet. Ze kunnen een waarschuwing geven of een aanwijzing, maar er gaat enige tijd overheen voordat de inspectie een boete kan uitdelen. Dat is in andere gevallen ook zo”, aldus een woordvoerder van de inspectie. Volgens de woordvoerder kunnen werknemers op een speciaal meldformulier hun klachten kwijt over de maatregelen vanwege het coronavirus.”

Belscript

Sinds 2 maart zijn er 500 meldingen binnengekomen. De inspecteurs gaan hier zeker mee aan de slag door naar bedrijven te bellen. We hebben daar een ‘belscript’ voor opgesteld. Ze kunnen ook bij bedrijven langs, maar ook wij moeten in deze tijd als inspectie voorzichtig zijn met de inspecteurs.”

Coulance

Volgens het CNV voelen bijna 2 miljoen werkenden zich onveilig op de werkvloer. “Vooral werkenden in vitale sectoren die buiten het zicht van klanten opereren, zoals de voedselsector en distributiecentra, zijn nog steeds vogelvrij”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Dat de werkplek nog steeds niet veilig is, komt door gebrekkige handhaving. De Inspectie SZW handhaaft nauwelijks, uit coulance naar bedrijven toe.”

Regels

Als bij een bedrijf sprake is van een onveilige werkplek moet een boete volgen, vindt Fortuin die gemeentelijke handhavers, boa’s en toezichthouders oproept bij bedrijven te gaan handhaven. Hij vindt het “ongehoord” dat wel streng wordt opgetreden tegen particulieren, maar bedrijven de dans ontspringen. “Gelijke monniken, gelijke kappen. De burger die zich op zondag keurig aan de regels houdt, loopt maandag weer een verhoogd risico op corona als hij naar zijn onveilige werkplek gaat.” Voor personen bedraagt de boete voor het overtreden van de coronaregels maximaal 390 euro, voor bedrijven is dat 4000 euro. (ANP)