Inspectie gaat in zomer langs GGD’en voor blik op testbeleid

Om in de gaten te houden of het testbeleid bij GGD’en efficiënt en nauwkeurig gebeurt gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een vinger aan de pols houden om te zien of er voldoende capaciteit is en er op een goede manier wordt samengewerkt met zorgaanbieders in de regio.