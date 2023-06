Inspectie geeft HVZ Thuiszorg een aanwijzing

De IGJ bezocht de thuiszorgaanbieder in februari na een eerder bezoek in april 2022.

Structurele tekortkomingen

De inspectie stelt vast dat er bij HVZ Thuiszorg structurele tekortkomingen zijn in de zorg. Zo kan de zorgaanbieder niet aantonen dat zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen. Ook kunnen de zorgverleners de zorg voor de medicatie van cliënten niet overnemen. Bovendien voldoet het beleid van HVZ Thuiszorg over medicatie niet aan de richtlijnen voor medicatieveiligheid. “Zorgverleners zijn onvoldoende bekend met deze richtlijnen. In het cliëntdossier worden de afspraken over medicatiebeheer niet aantoonbaar vastgelegd”, concludeert de inspectie.

Daarom geeft de inspectie de Haagse zorgorganisatie een aanwijzing. HVZ Thuiszorg moet hier uiterlijk 22 juni 2023 aan voldoen.