Inspectie: gehandicaptenzorg heeft ict vaak niet op orde

“Risicoanalyses worden niet altijd uitgevoerd. Zorgverleners moeten nog vaak digitale informatie met de hand in elektronische cliëntendossiers overnemen. En de zorgaanbieders voldoen vaak niet aan de wettelijke norm over informatiebeveiliging”, constateert de inspectie.

IGJ deed onderzoek bij veertien zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg van diverse omvang. De gezondheidszorg moet het in de toekomst voor een deel van e-health hebben, want de zorgvraag groeit en voor de personeelskrapte is nog geen oplossing.

Eigen regie cliënten

“Digitale voorzieningen kunnen de vrijheid en de eigen regie over het leven van cliënten vergroten. Elektronische cliëntportalen geven inzicht in hun zorgplan en zorgrapportages. Elektronische dispensers kunnen medicijnen vrijgeven en ook het ‘aftekenen’ van verstrekte medicatie kan digitaal gebeuren. Sociale robots en games kunnen het contact van cliënten onderling en met anderen stimuleren”, schetst de inspectie onder meer.

IGJ verwacht dat de gehandicaptenzorg “nog dit jaar aantoonbaar stappen zet om te voldoen aan de wettelijke norm voor informatiebeveiliging”. (ANP)