Inspectie: kraamzorg duurt soms korter vanwege personeelstekort

Ouders van pasgeborenen krijgen soms korter kraamzorg als gevolg van personeelstekorten, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook blijft er in sommige delen van het land “weinig aanbod” van kraamzorg over, omdat bedrijven door tekort aan personeel hun werkgebied moeten verkleinen.

De inspectie bezocht zes grote kraamzorgbedrijven, die samen 28 procent van de kraamzorg in Nederland vertegenwoordigen. In totaal zijn er ruim tweehonderd grote en kleinere bedrijven die kraamzorg bieden, met in totaal ongeveer 9000 kraamverzorgenden. “Eigenlijk zijn er zo’n 11.000 nodig”, zegt de inspectie.

Minimum

Het wettelijke minimum aan kraamzorg is 24 uur, “standaard” krijgen nieuwe ouders 49 uur kraamzorg, verdeeld over zeven of acht aaneengesloten dagen. De kraamzorg wordt nu soms “iets korter” dan dat standaardaantal uren gegeven, aldus de inspectie, “als het personeel bij een piek in het aantal geboorten ergens anders nodig is”. Verder krijgen gezinnen te maken met verschillende kraamverzorgenden in een paar dagen tijd. Dat hoeft volgens de inspectie geen probleem te zijn, mits de overdracht van de zorg goed geregeld is. (ANP)