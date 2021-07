Inspectie krijgt signaal over geschorst certificaat spiraaltje Ballerine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil meer te weten komen over de koperspiraal Ballerine, een anticonceptiemiddel, nadat de inspectie van de Franse toezichthouder heeft vernomen dat een bepaald certificaat van de Ballerine is geschorst. Er rezen al eerder vragen over het spiraaltje, met name over de doelmatigheid.

“Dat betekent dat de Ballerine niet meer verkocht mag worden door de fabrikant, maar dat de Ballerines die al verkocht zijn, nog wel gebruikt mogen worden.” Zorgverleners kunnen besluiten uit voorzorg voorlopig te kiezen voor een andere koperspiraal, aldus de gezondheidsinspectie, die zelf nog niet aan een advies hierover toe is. De inspectie vindt het naar eigen zeggen van groot belang dat er duidelijkheid komt en is daarom actief bezig met het achterhalen van de informatie.

Klachten

Bij de inspectie en het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten zijn al eerder klachten binnengekomen, zegt de inspectie. Vrouwen zijn na het plaatsen van de Ballerine toch in verwachting geraakt, doordat het spiraaltje door de baarmoederwand is gedrongen of is uitgevallen. Dit gebeurt bij alle koperspiralen weleens, maar over de Ballerine kwamen vaker meldingen binnen.

Doelmatigheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vroeg eerder verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en gebruiksters bijwerkingen van en problemen met het koperspiraaltje te melden. Het RIVM had zorgen over de doelmatigheid. Het instituut had toen geen gegevens over hoe vaak Ballerine inmiddels is geplaatst.

Vrouwen met vragen over hun eigen Ballerine kunnen zich wenden tot hun arts of verloskundige, zegt de inspectie. (ANP)