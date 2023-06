Inspectie: meer aandacht om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

Medewerkers in de ggz en de forensische zorg moeten betere hulp krijgen om grenzen te bewaken bij de behandeling van cliënten. Op die manier kan seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voorkomen worden, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) woensdag. Het aantal meldingen in deze sectoren steeg in de afgelopen drie jaar met 20 procent.

Wekelijks komen er volgens de inspectie meldingen binnen over bijvoorbeeld ongepaste aanrakingen, verstuurde grensoverschrijdende foto’s en berichten, of ook over relaties tussen cliënt en zorgverlener. De gedragscode en beroepsnormen in de zorg zijn helder, zegt de IGJ. “Er is geen plaats voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, privécontact en (seksuele) relaties tijdens en na de behandelrelatie.”

Meer aandacht

Zorgverleners zijn zich bewust van deze normen, maar gaan toch de fout in, ziet de inspectie. Er zou meer aandacht moeten komen voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt de IGJ. Daar gaat het nu nog onvoldoende over in de ggz en forensische zorg. “Praat open over relaties, intimiteit en seksualiteit. Hiermee helpen zorgverleners hun cliënten en ook elkaar hoe hiermee om te gaan.” (ANP)