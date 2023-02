Inspectie sluit instelling waar gehandicapten werden mishandeld

Een zorginstelling in het Groningse Wedde waar cliënten lichamelijk en geestelijk werden mishandeld, moet alle zorg stopzetten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) grijpt in bij de instelling Aurora Borealis, nadat daar ernstige misstanden zijn geconstateerd. In december hield de inspectie al een onaangekondigde controle bij de instelling, waar tien mensen verbleven met een verstandelijke of meervoudige beperking. De IGJ heeft ook informatie over wat er allemaal mis was gekregen van de politie en van tv-programma Undercover in Nederland.

In het rapport staan uiteenlopende voorbeelden van gemelde of vastgelegde mishandelingen. Zo bevat het politierapport een melding over een cliënt die met zijn hoofd in een wc wordt geduwd. Een ander werd door personeel in een sloot gezet, weer een ander werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd. De rapportage bevat ook meldingen over iemand die een hele sinaasappel in zijn mond kreeg geduwd en over een cliënt die aan de haren naar achteren werd getrokken, terwijl een slang in zijn keel werd geduwd. “De slang gaat zo ver in zijn keel dat de cliënt stikgeluiden maakt”, luidt de omschrijving.

Aangifte

Diverse oud-medewerkers hadden aangifte gedaan bij de politie. Die ging niet alleen zelf met de zaken aan de slag, maar lichtte dus ook de IGJ in. Ook journalist Alberto Stegeman legde misstanden vast en speelde die door naar de inspectie.

Onveiligheid

“Bij Aurora Borealis krijgen de cliënten lichamelijke straffen opgelegd als zij met hun gedrag duidelijk willen maken wat zij willen of niet willen”, vat de IGJ de situatie samen in een rapport. Ook werden cliënten volgens de inspectie gekleineerd en geïntimideerd “door hen uit te lachen, te beledigen en te vernederen”. Daardoor heerste bij Aurora Borealis “een gevoel van onveiligheid”.

Kort geding

Enkele dagen na het bezoek beval de IGJ de instelling al om de zorg voor twee van de cliënten te stoppen. Voor de andere cliënten kreeg Aurora Borealis op 11 januari een aanwijzing. Die zou normaal gesproken een week later worden gepubliceerd. De instelling heeft nog getracht dat met een kort geding te voorkomen. De rechter heeft het verzoek afgewezen, maar door de rechtszaak liet de publicatie iets langer op zich wachten. (ANP)