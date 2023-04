Inspectie: te weinig aandacht ziekenhuizen voor betalingen artsen

Ziekenhuizen hadden weinig of zelfs helemaal geen zicht op bijverdiensten van artsen in de medische industrie. Volgens de NOS is dat de voorlopige conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij verschillende ziekenhuizen, uitgevoerd naar aanleiding van publicaties van de onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur.

Daaruit bleek dat tientallen cardiologen buiten het zicht van hun ziekenhuis sponsorgeld krijgen van leveranciers van medische hulpmiddelen. Dat is strijdig met de strenge regels die ongewenste beïnvloeding en omkoping van artsen, zoals in het Isala-ziekenhuis in Zwolle, moeten voorkomen.

Controle ziekenhuisbesturen

Inspecteurs hebben verschillende ziekenhuizen bezocht om contracten en andere documenten over bijverdiensten te bekijken. Details over de resultaten kunnen volgens de IGJ nog niet worden vrijgegeven, maar het is dus wel duidelijk dat de controle door ziekenhuisbesturen niet goed was. (ANP)