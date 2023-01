Inspectie wacht op melding instelling over dodelijk steekincident

Een zorgorganisatie is verplicht om bij een calamiteit of geweld binnen drie werkdagen zo’n melding te doen. Afhankelijk van de inhoud van die melding besluit de inspectie daarna of er een onderzoek moet komen, en zo ja, hoe dat onderzoek eruit moet zien.

Het slachtoffer is een 26-jarige vrouw uit Groningen. Zij werd zaterdagavond neergestoken op de locatie in Emmen en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Een verdachte van 19 werd na een zoekactie gearresteerd in Emmen en iemand van 16 werd later opgepakt in Meppel. Het is niet duidelijk of zij cliënten van de instelling zijn. Onderzoek moet duidelijk maken wat ze precies met de dodelijke steekpartij te maken hebben gehad.

De inspectie spreekt van een “heftige en verdrietige situatie met behoorlijk wat impact voor nabestaanden en collega’s”. Over het incident zelf doet de instantie geen uitspraken zolang de melding nog niet binnen is en het nog niet duidelijk is wat voor onderzoek nodig is. (ANP)