Inspecties: wachtlijsten jeugdbescherming worden normaal

Het lijkt wel of het normaal wordt dat jongeren moeten wachten op hulp van de jeugdbescherming. Dat zeggen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij noemen het “niet acceptabel dat kinderen niet de bescherming krijgen waar zij recht op hebben”.

Het is de tweede keer dit jaar dat de inspecties alarm slaan. In februari zeiden ze ook dat kinderen met een maatregel voor jeugdbescherming te lang moeten wachten om passende hulp te krijgen. Dat komt door een tekort aan medewerkers.

Werkdruk

Mensen die bij de jeugdbescherming werken, mogen binnenkort een maximaal aantal kinderen begeleiden. De limiet gaat omlaag van ruim twintig kinderen naar ruim tien kinderen. Dat moet de werkdruk verminderen en het vak aantrekkelijker maken om het personeelstekort op te lossen. Maar als dat leidt tot “nog langere wacht- en doorstroomlijsten”, is dat onacceptabel, aldus de inspecties.

De IGJ kreeg in de afgelopen maanden meerdere meldingen over calamiteiten door wachtlijsten. Wat er precies is gebeurd, wordt niet toegelicht.

Volgens de IGJ hebben steeds meer 10- tot 15-jarigen ernstige psychische problemen. Psychiaters willen ze niet helpen omdat ze daar niet opgeleid zijn om kinderen te beoordelen, “terwijl de nood duidelijk hoog is en de crisisdienst op dat moment de enige passende route is. Dit leidt tot het risico dat jongeren in psychische nood niet worden beoordeeld door een psychiater.” (ANP)