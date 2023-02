Integrale zorgakkoord niet genoeg om problemen ggz op te lossen

Uit het onderzoek ‘ggz uit de knel’ van Trimbos blijkt dat tussen 2009 en 2021 het ggz-budget groeide met 11 procent, terwijl het aantal mensen dat psychische stoornissen ontwikkelde in dezelfde periode met 53 procent steeg.

En-én-én

Tussen 2012 en 2017 was er een periode met reële daling van het ggz-budget en krimp van de personeelsformatie. De onderzoekers denken dat er meer nodig is dan wat is afgesproken in het integraal zorgakkoord om de wachttijden te doen afnemen. Nu al wachten 80.000 mensen op hulp en het capaciteitstekort is structureel. Uit het onderzoek: ‘Wij achten het waarschijnlijker dat geslaagde hervormingen uiteindelijk leiden tot een ongeveer even grote ggz qua aantallen cliënten en kosten, dan tot een fundamenteel grotere of kleinere ggz dan de huidige. Het gaat nu om én-én-én: vernieuwing binnen de ggz én buiten de ggz én de stimulering van de onderlinge samenhang daartussen.’

Prestatiedruk

De Nederlandse ggz onderschrijft dit. Voorzitter Ruth Peetoom: “De oorzaken voor de stijging van mentale problemen moeten we vooral ook zoeken in de ontwikkelingen in de samenleving. De samenleving is voor veel mensen door toenemende individualisering en prestatiedruk heel ingewikkeld geworden. Het leven is niet altijd gemakkelijk, maar de oplossing hiervoor ligt niet altijd bij de gezondheidszorg. We zullen meer moeten gaan inzetten op de veerkracht van mensen. En dat zullen we met veel meer partijen moeten doen én in samenhang,” benadrukt Peetoom.

Andere partijen aan zet

Peetoom vindt dat ook partijen in de schuldhulpverlening, werk en inkomen, onderwijs en huisvesting aan zet zijn. Daarnaast kan door vroeg signaleren van mentale problematiek en door een laagdrempelige, integrale aanpak op al deze domeinen verergering van klachten worden voorkomen. “We zijn al een poos bezig met een brede vernieuwingsslag binnen onze eigen sector, maar ook samen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld gemeenten en woningbouwverenigingen.”

Binnenkort is er in de tweede Kamer een rondetafelgesprek over de stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis.