Intelligente longecho TU/e moet helpen bij opsporing corona

Echoapparaten, waarvan ziekenhuizen er vaak tientallen in huis hebben, kunnen met behulp van kunstmatige intelligentie worden gebruikt als hulpmiddel om de longziekte Covid-19 op te sporen. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Universiteit van Trente in Italië hebben software ontwikkeld die “relatieve leken” volgens hen in staat stelt om echobeelden te interpreteren “als ervaren longexperts”.

Afwijkingen

De techniek kan besmetting met het coronavirus niet onomstotelijk bewijzen, maar een longecho kan wel afwijkingen aan het licht brengen die daarop duiden. De beelden worden automatisch geanalyseerd door het computerprogramma. “Omdat het een lerend programma is, zal het bij elke nieuwe diagnose nog slimmer kunnen worden, en dus nog nauwkeurigere beelden kunnen genereren”, zegt onderzoeker Ruud van Sloun, die met vier Eindhovense promovendi werkte aan de software. De makers zijn “zeer optimistisch over een snelle toepassing in ziekenhuizen en eerstehulpafdelingen”.

De techniek wordt onder meer aangeboden aan het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. “Uiteindelijk kan de software-update op alle echo-apparaten in Nederland komen te staan”, meldt de TU/e.

In vijf minuten

Resultaten van coronatesten waarbij keelslijm op een wattenstaafje wordt geanalyseerd, laten vaak een dag op zich wachten. Een echo is in vijf minuten gedaan. “Met vele duizenden apparaten in Nederland heb je dan potentieel een enorme additionele capaciteit om onderzoek te verrichten.” Ook in ontwikkelingslanden zou dit een uitkomst kunnen zijn.

Onderzoek nodig

De makers benadrukken dat wel altijd nader onderzoek nodig is om te bepalen of de patiënt lijdt aan Covid-19 of een andere longziekte. (ANP)