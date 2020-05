Intensivist die corona doorstond, bereidt ziekenhuis nu voor op tweede golf

Meta van der Woude, een intensivist in het Zuyderland Medisch Centrum, belandde na besmetting met het coronavirus op haar eigen Intensive Care. Ze vertelt in een interview bij Qruxx hoe ze het ziekenhuis vanuit de patiëntenkant ervaren heeft. Daarmee kan ze nu collega’s helpen ter voorbereiding op de eventuele tweede coronagolf.

Van der Woude werkte in maart drie weken met coronapatiënten, totdat ze besmet raakte met het virus. Ze werd vervolgens behandeld in het ziekenhuis waar ze al twintig jaar werkte. De intensivist kreeg daarmee het gevoel alsof ze behandeld werd door familie. Uiteindelijk ging ze alsnog naar het Radboud UMC.

In haar weken in het ziekenhuis heeft ze begrip gekregen voor patiënten en hun families. “Ik kan me nu veel beter voorstellen hoe zij zich voelen”, vertelt ze in dit artikel van Qruxx. Ze merkte de angst die patiënten doormaken en de frustraties van een achteruitgaande gezondheid.

Lang herstel

Van der Woude heeft nog maanden nodig om te herstellen, dus ze is nog niet zomaar terug als intensivist in het ziekenhuis. “Ik moet heel langzaam toewerken naar mijn werk op de IC. Dan ga ik er steeds opnieuw mee geconfronteerd worden. Met patiënten die iets doormaken dat veel lijkt op mijn verhaal. De vraag is of ik die stap kan maken. Maar daar hoef ik nu nog niet mee bezig te zijn, dat is nog ver weg.”

Ondertussen helpt ze het palliatieve team in het ziekenhuis met haar ervaringen om de patiënten te verbeteren, ter voorbereiding op een tweede golf van coronabesmettingen. Lees hier het hele artikel bij Qruxx.