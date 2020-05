Interim-bestuurder De Bruine blijft bij Nieuw Unicum

De raad van toezicht is verheugd dat De Bruine zich voor langere periode wil verbinden aan Nieuw Unicum en daarmee de noodzakelijke bestuurlijke continuïteit creëert.

In de persoon van De Bruine beschikt Nieuw Unicum volgens de raad van toezicht over “een gecommitteerde en betrokken bestuurder”. Ook beschikt De Bruine over de benodigde bestuurlijke competenties die nodig zijn om de volgende stappen te zetten met Nieuw Unicum als organisatie. Eerder was De Bruine jarenlang bestuursvoorzitter van Koninklijke Visio. Ook is hij toezichthouder bij onder meer Zorgbalans.