Intermax host coronaportaal VWS, Erasmus MC en Philips

Het portaal is inmiddels getoetst op technische weerbaarheid via een penetratietest. Ethische hackers van Intermax-dochter NFIR hebben zowel de applicatie als de onderliggende infrastructuur van het portaal getest op kwetsbaarheden.

Beelden en verslagen

Het ministerie van VWS, het Erasmus Medisch Centrum en Philips lanceerden het coronaportaal begin april. Ziekenhuizen kunnen hier patiëntinformatie met elkaar delen als patiënten wegens het coronavirus verplaatst worden naar een ander ziekenhuis.

Via het portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten en andere relevante informatie over een patiënt beschikbaar gemaakt worden voor het ontvangende ziekenhuis. Hiermee kan de spreiding van coronapatiënten worden ondersteund.

Niet gekoppeld

Het portaal is gebaseerd op het interoperabiliteitssysteem van Forcare, dat Philips in 2017 overnam. Het is niet rechtstreeks gekoppeld aan ziekenhuissystemen, zoals het epd, het pacs of het laboratoriumsysteem. Patiëntinformatie dient daarom omwille van snelheid in het portaal te worden aangemeld.