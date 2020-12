‘Investeerders azen op Nederlandse medisch leverancier Mediq’

De Amerikaanse investeringsmaatschappijen Bain Capital en Clayton Dubilier & Rice zijn in een laatste biedingsronde verwikkeld voor een overname van de Nederlandse medisch leverancier Mediq.

Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. In augustus werd gemeld dat Mediq in de etalage is gezet door eigenaar en investeerder Advent International voor een prijs van meer dan 1 miljard euro.

Biedingen

Naar verluidt hebben de investeerders bindende biedingen ingediend voor het in Utrecht gevestigde Mediq. Ook andere partijen hebben interesse getoond in de onderneming zoals Triton en CapVest, zeggen de ingewijden. Advent zou nog kunnen beslissen om Mediq te behouden. De Amerikaanse investeerder kocht Mediq begin 2013 voor bijna 800 miljoen euro.

Mediq werd in 1899 opgericht als apothekersvereniging en levert tegenwoordig medische hulpmiddelen en andere zorgdiensten aan medische centra en bij patiënten thuis. Er werken meer dan 2500 mensen. (ANP)