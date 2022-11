Investeringen in virtuele zorg wijkverpleging betalen zich dubbel uit

Investeringen in preventieve inzet van beeldschermzorg bij mensen met cognitieve problemen en eenzaamheid, leveren twee keer zoveel op aan sociale en economische waarde. Dat schrijft netwerkorganisatie VitaValley op basis van een maatschappelijke businesscase die hoort bij de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

De maatschappelijke businesscase schetst een scenario voor de preventieve inzet van beeldschermzorg bij mensen met cognitieve problemen en/of eenzaamheid. De technologie richt zich onder meer op bevordering van de zelfstandigheid, sociaal contact en dagstructuur, de monitoring van welzijn en ondersteuning van de mantelzorgers. Dat vergt een flinke investering in technologie, de inzet van een beeldzorgteam en implementatie- en organisatiekosten, schrijft VitaValley.

Geld, tijd en kwaliteit

Toch kan het onder aan de streep uit, volgens de opstellers van het rapport. Het bespaart tijd, gemiddeld 4,3 uur per maand per cliënt. Ook levert het minder zorggebruik en minder opnames in het verpleeghuis op, waardoor het ook economisch gezien positief uitpakt. Voor de cliënten zijn de opbrengsten vooral kwalitatief van aard, concludeert VitaValley.

Preventieve inzet

Uiteindelijk kunnen de opbrengsten nog veel groter zijn, valt te lezen in de maatschappelijke businesscase. Deze vorm van beeldschermzorg wordt momenteel ingezet bij mensen met een indicatie voor wijkverpleging. Als het breder ingezet wordt, kan het ook meer preventief werken en zodoende ook meer opleveren.