Investeringsronde digitale zorgaanbieder Quin levert 25 miljoen euro op

Quin is onlangs van start gegaan met de ondersteuning van fysieke huisartspraktijken door integratie van digitale zorginnovaties. De 25 miljoen euro die het bedrijf ophaalde tijdens de investeringsronde, is afkomstig van Partners in Equity (PiE). Het zogeheten groeikapitaal komt daarmee op 36 miljoen euro in totaal.

Op dit moment zijn er twaalf Quin Dokters-praktijken, met 50.000 aangesloten patiënten. Zij implementeren de digitale innovaties die de onderneming ontwikkelt en combineren fysieke zorg met digitale zorg via een app. Centraal daarbij staan data-gedreven oplossingen in het gehele zorgpad: van klacht en diagnose- en indicatiestelling tot behandeling en monitoring van het behandelresultaat. Daarnaast gebruikt Quin het geld om activiteiten in het buitenland te ontplooien.