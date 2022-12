Inzet van hybride ziekenhuisconsulten neemt licht af

Ruim een op de vier geregistreerde polikliniekcontacten vond in het tweede kwartaal van 2022 niet fysiek in het ziekenhuis plaats. Dat blijkt uit de Factsheet Digitale zorg , die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vandaag publiceert.

De ambitie van de NVZ is om eind 2022 30 procent minder fysieke polikliniekbezoeken te realiseren door de inzet van hybride zorg. Met de factsheet brengt de NVZ deze beweging in beeld.

Afname hybride zorg

Gedurende de coronacrisis was een sterke toename in de inzet van hybride zorg. Deze inzet neemt nu af, aldus de NVZ. In het eerste kwartaal van 2022 vond nog 28,6 procent van de consulten op afstand plaats. In het tweede kwartaal was dit iets teruggezakt tot 25,4 procent. “Dat betekent dat we nog flink aan de slag moeten. Temeer omdat in het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat in 2026 70 procent van de zorgpaden die daarvoor in aanmerking komen, hybride worden aangeboden”, zegt programmamanager Lex Pater.

Het grootste deel van de consulten op afstand verliep via de telefoon. Ondanks de lichte afname, hebben de ziekenhuizen al goede stappen gemaakt volgens Pater. “In 2019 vond zo’n 10 procent van consulten op afstand plaats, dat moeten we niet vergeten. Nu is het een kwestie van doorzetten.”