Isala gaat corona-patiënten van St Jansdal op afstand monitoren

De samenwerking loopt in ieder geval een jaar. Daarna gaan beide partijen om tafel om te bespreken of ze de constructie gaan voortzetten en eventueel uitbreiden. Voorlopig gaat het alleen om patiënten met corona waarbij het ziekenhuis een oogje in het zeil wil houden.

De longarts van St Jansdal blijft hoofdbehandelaar en dus ook verantwoordelijk. De thuismonitoring gebeurt vervolgens vanuit Isala. “Isala heeft dit al goed werkend en dus is het voor de hand liggend om daarbij aan te sluiten en niet het wiel zelf uit te vinden”, laat St Jansdal weten in antwoord op vragen van Skipr. “Daarbij is het uiteraard zeer efficiënt om gebruik te maken van de bestaande goed getrainde mensen en niet dezelfde infrastructuur dubbel op te tuigen.”

Kosten

Over de kosten die met de dienstverlening vanuit Zwolle gemoeid zijn, wil St Jansdal niet in detail treden. “Wij zien dit meer als een vorm van regionale samenwerking, er zit geen winstoogmerk achter. De kosten worden doorberekend aan St Jansdal, maar deze kosten zouden we anders ook hebben in de vorm van inzet van eigen verpleegkundigen. Wij zien dit als een eerste stap naar duurzaam en toekomstbestendig model dat ons gaat helpen om goede zorg in de thuissituatie te bieden.”

Monitoringscentra

St Jansdal is dan ook niet voornemens op korte termijn zelf een monitoringscentrum op te zetten. “Wij zien een toekomst voor een beperkt aantal monitoringscentra die bovenregionaal, of zelfs landelijk, zullen gaan werken”, laat het ziekenhuis weten. “Als elke zorginstelling dit zelf zou gaan opzetten, zou dat enorm inefficiënt en duur zijn.”