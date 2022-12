Isala: geen belangenverstrengeling bij huur gebouwen

Het Zwolse ziekenhuis Isala meldt dat er geen sprake was van belangenverstrengeling bij de huur van een aantal gebouwen die deels in handen waren van cardiologen die daar werken. Volgens het ziekenhuis waren de cardiologen niet betrokken bij de onderhandelingen over de huur van de gebouwen.

NRC schreef zondag over de mogelijke belangenverstrengeling. “In reactie op deze berichtgeving vindt Isala het belangrijk te vermelden dat de procedure om destijds tot een huurovereenkomst te komen, onafhankelijk en conform geldende richtlijnen doorlopen is.”

Beste optie

Het ziekenhuis schrijft dat bekend was dat een aantal cardiologen verbonden was aan Stichting Beheer TMO I C.V., maar deze stichting was volgens de afdeling Gebouwbeheer de beste optie met de beste gebouwen. Het was niet bekend om welke cardiologen het ging, omdat ze stille vennoot waren, schrijft Isala. Volgens het ziekenhuis zijn ze inmiddels niet meer verbonden aan het vastgoedbedrijf.

Onrust

Op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis is meer onrust. Er speelt een corruptiezaak rond een groep cardiologen van het Isala. Zij zouden een leverancier van medische hulpmiddelen hebben voorgetrokken bij bestellingen en hiermee miljoenen hebben verdiend. De FIOD onderzoekt de zaak.

Fraudezaak

Isala schrijft dat er sinds begin 2021 een “ingrijpend verbetertraject voor de werkwijze en het werkklimaat bij de vakgroep Cardiologie” loopt. Ook werkt het ziekenhuis mee aan een fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie. Twee cardiologen van Medisch Specialistisch Bedrijf Isala zijn daarbij betrokken, zij zijn geschorst.

Stappen gezet

Ook onderzoekt accountantskantoor KPMG hoe het ziekenhuis wellicht is benadeeld en loopt er nog een onderzoek door een externe commissie. Het ziekenhuis stopt de samenwerkingsrelatie met Diagram B.V., als uitvoerder van wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. “Verwevenheid van persoonlijke belangen van cardiologen met de werkzaamheden binnen Isala achten wij niet acceptabel. Daarom werkt Isala hard aan ontvlechting hiervan. Inmiddels zijn op dit pad veel stappen gezet.” (ANP)