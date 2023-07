IT-reus Visma koopt verwijsplatform ZorgDomein

ZorgDomein, een cruciale automatiseerder in de Nederlandse zorg, heeft een nieuwe grootaandeelhouder. De Noorse IT-groep Visma stapt in het bedrijf dat bijna alle verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen verwerkt, meldt het FD. Financiële details van de transactie zijn niet openbaar gemaakt.

Het personeel van ZorgDomein is donderdag van de overname op de hoogte gesteld. Oprichter Walter Balestra en de investeringstak van Rabobank (als minderheidsaandeelhouder) hebben beide een deel van hun belang verkocht, maar blijven betrokken bij het bedrijf. ZorgDomein ontvangt een kapitaalinjectie van onbekende omvang.

Private equity

Visma is een privaat bedrijf, eigendom van een paar private-equityhuizen. De groep geldt als een ware overnamemachine: dataverzamelaar Pitchbook telt er 283. In Nederland heeft Visma meer dan dertig dochterbedrijven, waarvan zeker drie in de zorg actief zijn. (ANP)