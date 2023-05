Jaarverslag Martini Ziekenhuis: kosten stijgen sneller dan opbrengsten

Het Martini Ziekenhuis sloot 2022 af met een resultaat van 8 miljoen euro. Bestuurder Tamara Kroll maakt zich zorgen over de financiële toekomst. De opbrengsten dalen doordat de OK niet volledig gebruikt kan worden door personeelstekorten en ziekteverzuim. “We varen scherp aan de wind.”

Het genormaliseerde resultaat -het resultaat zonder incidentele baten- bedraagt 4,8 miljoen euro, staat in het jaarverslag. In 2021 was dat 8 miljoen euro. Het enkelvoudig resultaat bedraagt 9,2 miljoen euro.

Geen gerust hart

Onder de noemer Martini SlimFit werkt het ziekenhuis aan de financiële gezondheid van het ziekenhuis. Kroll: “Het Martini Ziekenhuis presenteert een positief resultaat over 2022. Daar zijn we natuurlijk heel trots op, maar het betekent niet dat we met een gerust hart naar de financiële toekomst kijken.”

Investeringen onder druk

De kosten stijgen voor het ziekenhuis, denk aan energie, inkoop van goederen en materialen en loonkosten. Een aanzienlijk deel van het resultaat bestaat bovendien uit incidentele baten, zoals tegemoetkomingen voor de zorg voor coronapatiënten. Hierdoor moet het ziekenhuis keuzes maken op het gebied van investeringen.

Toegankelijkheid onder druk

Het ziekenhuis geeft ook aan dat door de stijgende zorgvraag de toegankelijkheid van zorg verder onder druk komt te staan. Ze anticiperen hierop door het vergroten van de eigen capaciteit, optimaliseren van processen, slimmer samen te werken en te digitaliseren.

Kliniek opnieuw ingericht

In 2022 is een kliniek opnieuw ingericht met als doel de inzet van zorgprofessionals en ruimtes af te stemmen op de zorgvraag. Ook op de poliklinieken werken ze toe naar een andere uniforme inrichting en samenwerking. Met de andere Santeon ziekenhuizen werken ze aan een digitale oplossing voor integrale zorg thuis en in het ziekenhuis.

Meer financiële ruimte nodig voor plannen IZA

Tamara Kroll: “We willen en moeten ons als ziekenhuis aanpassen aan de veranderende omstandigheden in het zorglandschap. Dat is ook wat we met elkaar hebben afgesproken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). We hebben hier voldoende plannen voor, maar om investeringen te kunnen doen en te kunnen innoveren, is financiële ruimte noodzakelijk. Dus varen we scherp aan de wind.”