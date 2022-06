Jacqueline Joppe kondigt vertrek bij Zorggroep Elde Maasduinen aan

Voorzitter van de raad van bestuur, Jacqueline Joppe, neemt per 31 december 2022 afscheid van Zorggroep Elde Maasduinen. Zij is sinds 1 oktober 2013 bestuurder bij Zorggroep Eelde en bleef ook aan na de fusie met Stichting Maasduinen.

“Ik heb de fusie in goede banen mogen leiden en daarna trad er door de Coronacrisis een intensieve periode aan voor alle betrokkenen, ook voor mij persoonlijk”, vertelt Joppe in een persbericht. ” Tegelijkertijd komen er nog veel uitdagingen op onze sector af, die ook weer veel zullen vragen van de organisatie en de bestuurder.”

Verpleegkundige

“We zijn Jacqueline Joppe enorm veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij heeft verzet voor Zorggroep Elde Maasduinen”, zegt Bart Blanken, voorzitter van de toezichtsraad. “Ook in de regio Noordoost-Brabant is zij van grote waarde geweest. Onze organisatie staat er op alle fronten goed voor en daar heeft zij een grote bijdrage aan geleverd. Ook het feit dat zij nog met regelmaat actief was als verpleegkundige hebben wij bijzonder gewaardeerd.”