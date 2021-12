Jan Kremer benoemd tot speciaal gezant Passende zorg

Kremer is hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboudumc en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij was tot begin november voorzitter van de Kwaliteitsraad, een onafhankelijk adviesorgaan van het zorginstituut.

Van tekentafel naar uitvoering

Per december is Kremer speciaal gezant Passende Zorg binnen ZiN. Hij dient samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de sprong te maken van tekentafel naar uitvoering in de praktijk. “De grote opgave van Passende zorg is het denken en handelen vanuit meerdere perspectieven: van de patiënt, van de zorgaanbieders en ook het perspectief van de samenleving. Jan is een onafhankelijk denker en verbinder en bij uitstek geschikt om de verschillende perspectieven te verbinden in één gedeeld toekomstbeeld voor de zorg”, aldus ZiN-bestuursvoorzitter Sjaak Wijma.

Vier pijlers

Het kader Passende zorg stoelt op vier basisprincipes om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Die principes zijn: samen beslissen met de patiënt, alleen zorg bieden die echt werkt en waar mogelijk dichtbij te organiseren en meer nadruk op gezondheid en kwaliteit van leven te leggen en minder op medicaliseren.

In het rapport ‘Samenwerken aan Passende zorg: de toekomst is nú’, dat eind 2020 verscheen, onderbouwen Zorginstituut Nederland en de NZa hoe de veerkracht en houdbaarheid van de zorg toeneemt wanneer Passende zorg de norm wordt voor goede zorg.

Kompas

Het Kader Passende zorg is volgens het zorginstituut een belangrijk instrument om tot de verandering te komen. Kremer: “De afspraken vormen straks het kompas dat ons richting geeft. Het gaat om eerlijke en heldere besluitvorming, ook over wie de legitimiteit heeft om knopen door te hakken wanneer gezamenlijke doelen niet worden gehaald.”

De uitdaging is volgens de hoogleraar complex. “Als je samen van a naar b moet en je weet waar b ligt, dan is het makkelijk om een plan te maken. De uitdaging bij Passende zorg is dat we nu nog niet precies weten waar b ligt. Het kader zal ieders rol in het proces van verandering duidelijk omschrijven, want Passende zorg is van ons allemaal.”

Medio 2022 moet het kader Passende zorg in concept klaar zijn.