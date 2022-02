Jan Kremer pleit voor transitiefonds passende zorg

Kremer: “Er moet meer dynamiek komen als is vastgesteld dat zorg niet passend is. Als duidelijk is dat een ziekenhuis in een regio overbodig is, moeten we dat niet nog twintig jaar in stand houden. Daar moet een transitiefonds voor komen. En als we andersom zien dat er investeringen nodig zijn in domeinoverstijgende zorg, dan moeten we daar ook niet twintig jaar mee wachten. We zitten nu in het stelsel te veel vastgemetseld in deelbelangen. Zorgaanbieders kunnen niet doorgaan met een verdienmodel dat is gebaseerd op een onmaatschappelijke manier van werken.”

Passende zorginkoop

Een passende zorginkoop is een belangrijke randvoorwaarde om passende zorg te laten slagen. “De zorginkoop is nu een post-moderne loopgravenoorlog. Als ik het echt plat sla, gaat het tussen ruziënde zorgaanbieders die streven naar omzetmaximalisatie, en zorgverzekeraars die dat niet willen. We moeten elkaars rollen en perspectieven respecteren, mits we maar beseffen dat we er samen chocola van moeten maken. De problemen in de zorg zijn te groot om alleen op te lossen. Dat kunnen we alleen samen doen.”

Podcast Voorzorg

In de podcast, opgenomen op 10 januari, gaat Kremer in op de vraag waarom passende zorg nodig is en wat hij als speciaal gezant gaat doen. Ook gaat hij in op randvoorwaarden, de rol van veldpartijen en minister Ernst Kuipers van VWS.

