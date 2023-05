Jan Kremer speciaal gezant passende zorg namens VWS

In de afgelopen periode heeft Kremer als speciaal gezant Passende zorg bij het Zorginstituut het kader voor passende zorg ontworpen. Ook heeft hij de beweging naar deze zorg gestimuleerd en verduidelijkt.

Opdracht

De opdracht van VWS aan Kremer is om de beweging naar passende zorg verder te stimuleren. Ten tweede zal Kremer het ministerie van VWS adviseren over de beleidsmatige inzet om passende zorg te realiseren, vooral ingegeven door de bevindingen van de speciaal gezant in de praktijk.

Passende zorg is zorg die bewezen effectief is en waarde toevoegt, die samen met zorgverlener en patiënt tot stand komt en die zich meer richt op gezondheid dan op ziekte. Het Integraal Zorgakkoord zet volop in op passende zorg.

Jan Kremer

Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij heeft brede ervaring in de zorg als gynaecoloog, adviseur en toezichthouder. Hij was onder meer voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.