Jan Troost, pleitbezorger voor mensen met een beperking, overleden

Troost, zelf zijn hele leven in een rolstoel door brozebottenziekte, was oprichter van de landelijke gehandicaptenraad, het huidige Ieder(in). Zijn eerste demonstratie voor gelijke rechten van mensen met een beperking organiseerde hij op 14-jarige leeftijd, met als doel een cultureel centrum rolstoeltoegankelijk te maken. Dat lukte en successen volgden. “Maar als het om een toegankelijke samenleving gaat, is Nederland nog steeds een ontwikkelingsland”, blikt Troost terug in een afscheidsinterview met Markant, het tijdschrift van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Menselijke maat

De menselijke maat was tot Troosts overlijden het uitgangspunt. “Voorkom dat iemand een nummer is en de computer het communicatiemiddel. Blijf mensen in de ogen kijken. Zie wat er echt aan de hand is. Blijf vragen naar wensen, behoeftes en vooral ook naar iemands dromen”, adviseert Troost.

Jan Troost leed aan uitgezaaide slokdarmkanker. Op 16 mei 2023 is hij op 65-jarige leeftijd overleden. “Gelukkig zijn er genoeg anderen die de strijd voor gelijke rechten voor mensen met een beperking voortzetten”, aldus de man die vijftig jaar voor gelijke rechten van mensen met een beperking streed.