Jan van Lith lid Raad van Toezicht Gelderse Vallei

De Leidse hoogleraar verloskunde Jan van Lith (59) is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de auditcommissie kwaliteit & veiligheid. Van Lith is ook afdelingshoofd Obstetrie & Gynaecologie en opleider Obstetrie & Gynaecologie aan het LUMC.

“We zijn zeer verheugd dat Jan van Lith deel gaat uitmaken van ons team,” aldus Johan van der Heide, voorzitter Raad van Toezicht: “Met zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle aanvulling voor de Raad van Toezicht. Jan volgt Nardo van der Meer op die inmiddels bestuursvoorzitter is van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Ik wil Nardo hartelijk danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.’



De overige leden van de Raad zijn: Inge Grimm-Ruiterkamp (MBA, lid auditcommissie financiën), Wim Oosterom (voorzitter auditcommissie financiën), Gideon Alewijnse (vicevoorzitter en voorzitter remuneratiecommissie en governance-commissie) en Annelies Versteegden (MBA, lid auditcommissie kwaliteit & veiligheid).