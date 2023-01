Jan Willem Buyser nieuwe toezichthouder bij Zonnehuisgroep Amstelland

Jan Willem Buyser is per 1 januari gestart als toezichthouder bij Zonnehuisgroep Amstelland. Hij maakt onderdeel uit van de auditcommissie financiën.

Buyser is adviseur en begeleidt bestuurders en toezichthouders op het snijvlak van bestuur, organisatie en vastgoed. “Hij heeft ruime ervaring als toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Zijn kennis en affiniteit in die posities liggen vooral in het leggen van de verbinding tussen de maatschappelijke context en het besturen van de organisatie, strategisch risicomanagement, ondernemerschap, vastgoed en de werkgeversrol van de raad van toezicht”, aldus Zonnehuisgroep Amstelland.

Auditcommissie

Buyser is per 1 januari 2023 gestart als lid raad van toezicht bij Zonnehuisgroep Amstelland en neemt deel aan de auditcommissie financiën.

Zonnehuisgroep Amstelland biedt met 1.300 medewerkers alle vormen van ouderenzorg in Amstelveen, Amsterdam-Zuid, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.