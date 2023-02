Jellinek benoemt nieuwe directeur Behandelzaken

Kim ten Katen is benoemd tot directeur Behandelzaken bij Jellinek. Zij start per 1 april 2023 bij de verslavingszorgaanbieder.

Ten Katen startte haar loopbaan met de opleiding tot psychiater. Deze opleiding volgde ze deels bij het Amsterdam Medisch Centrum en deels bij Arkin, de zorginstelling waar Jellinek onderdeel van is. Vervolgens werkte ze een halfjaar als psychiater bij Mentrum. Sinds april 2017 is Ten Katen werkzaam als psychiater en manager behandelzaken bij Jellinek. Daar werkte ze onder andere bij de High Care Detox in Amsterdam en Utrecht, de Klinische Detox, het medisch team en het Jellinek Outreachend Team. Vanaf 1 april gaat zij als directeur Behandelzaken aan de slag.