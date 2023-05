Jeroen Muller stopt als bestuursvoorzitter bij het Dijklander Ziekenhuis 

Jeroen Muller, bestuursvoorzitter bij het Dijklander Ziekenhuis, stopt per 1 november 2023 om gebruik te maken van zijn vervroegd pensioen.

Muller wil een nieuwe balans zoeken in werk en privé. Ook wil hij een eigen bedrijf in coaching en advies beginnen. Muller: “Een rol als bestuursvoorzitter vergt veel en is intensief.”

Muller was drie jaar bestuursvoorzitter. Hij is al 26 jaar actief in soortgelijke functies.

Verscherpte profilering

Volgens voorzitter raad van commissarissen Piet Batenburg is er onder voorzitterschap van Muller de afgelopen drie jaar veel gebeurd: een nieuwe meerjarenstrategie en een nieuw besturingsmodel met vijf zorgcentra. Ook zijn de plannen gemaakt voor een verscherpte profilering van het zorgaanbod en er is meer aandacht voor sturing op productiviteit en bedrijfsvoering.