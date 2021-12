Jeroen van Roon vertrekt bij Reinier Haga Groep

Interessant voor u

Nieuws Nieuw kabinet-Rutte krijgt minister van Langdurige Zorg Het nieuwe kabinet-Rutte-IV krijgt een minister van Langdurige Zorg en Sport in plaats van een minister voor Medische Zorg en Sport. Dit blijkt uit de verdeling die vrijdag is bekendgemaakt. De staatssecretaris gaat zich richten op jeugd en preventie. Lees verder

Blog Opinie Wat de zorg kan leren van… Defensie Ik was onlangs dagvoorzitter bij het Zorgvisie congres Mentale Nazorg. Tijdens dit congres spraken verschillende sprekers over het belang van mentale nazorg en hoe je omgaat met de gevolgen van de stress die op dit moment in de zorg tijdens de coronacrisis worden ervaren. Een van de sprekers was kolonel Anne-Marije Schat. Lees verder

Nieuws Tipje van de sluier: trends in de Skipr99 2022 De lijst der lijsten in de zorg is in aantocht: de Skipr99. Adjunct-hoofdredacteur van Skipr en Zorgvisie Samira Ahli heeft hem al gezien en vertelt in de podcast Voorzorg welke trends zichtbaar zijn in de nieuwe lijst. Lees verder

Nieuws Coördinatiepunt acute ouderenzorg voorkomt opnames West-Brabant Met de oprichting van AanmeldPortaal hebben de zorgorganisaties in West-Brabant sinds afgelopen juni tientallen opnames kunnen voorkomen. AanmeldPortaal is een coördinatiepunt dat 24/7 inzicht geeft in de beschikbaarheid van verpleeghuisbedden in deze regio. Lees verder