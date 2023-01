Jeugdautoriteit, VWS en J&V ondertekenen relatiestatuut

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Rechtsbescherming en de directeur van de Jeugdautoriteit hebben eind 2022 een relatiestatuut ondertekend tussen de drie organisaties. In het statuut zijn onder meer afspraken vastgelegd over informatie-uitwisseling tussen de partijen en openbaarmaking van stukken van de Jeugdautoriteit.

“Het nieuwe relatiestatuut is niet alleen relevant voor de onderlinge samenwerking”, aldus de Jeugdautoriteit. “Partijen willen ook transparant zijn over hun samenwerking naar jeugdhulpaanbieders, gemeenten en regio’s.” Het relatiestatuut is van kracht sinds 10 januari 2023 en geldt tot 1 januari 2025.