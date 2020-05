Jeugdbranches vinden voorstel VNG te vrijblijvend

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden dat bovenregionale samenwerking tussen gemeenten te vrijblijvend is geregeld in de door de VNG opgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Dat zou grote risico’s opleveren voor bovenregionale aanbieders.

‘We hebben de voorstellen uitgebreid besproken met de VNG. Het zijn goede intenties, maar er zijn toch te weinig garanties dat ze ook gerealiseerd worden. De bovenregionale samenwerking is nog steeds te vrijblijvend en zonder harde financiële afspraken zijn de nieuwe regiovisies boterzacht. We vragen de landelijke politiek om aanvullende maatregelen om het ontwrichte jeugdstelsel nu in één keer goed te repareren en dus een schepje bovenop de voorstellen van de VNG te doen’, aldus Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland op de website van GGZ Nederland.

Sterke Jeugdautoriteit

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC stellen dat er op bovenregionaal niveau een helder aanspreekpunt nodig is voor de zorgpartijen en doorzettingsmacht. De regiovisies zouden vergezeld moeten gaan van harde financiële afspraken, op regionaal en bovenregionaal niveau. Spigt: ‘Want gezamenlijke beleidsvisies zonder financiële afspraken leiden tot een papierwinkel die niets bijdraagt aan betere jeugdzorg’. Verder pleiten de jeugdbranches voor een stevigere rol voor de Jeugdautoriteit in het stelsel, over de volle breedte van de Norm voor Opdrachtgeverschap. ‘Van het voorkomen van geschillen tot geschilbeslechting en van het toetsen van de regiovisies tot het toezien op de naleving van de regels over faire tarieven: juist omdat je niet alles landelijk wettelijk dicht kunt regelen, is een sterke Jeugdautoriteit van groot belang.’

Perspectief

Op 20 maart 2020 stuurden de ministers De Jonge en Dekker de brief ‘Perspectief voor de jeugd’ naar de Tweede Kamer, met voorstellen om de organisatorische en wettelijke basis van het jeugdstelsel op orde te brengen. Daarbij gaat het om betere regionale samenwerking door gemeenten, kaders voor reële tarieven, zorgvuldigheidseisen bij inkoop, vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen en een grotere rol voor de Jeugdautoriteit. De ministers verwijzen naar de NvO als het gaat om het verbeteren van die regionale samenwerking en de zorgvuldigheidseisen bij inkoop. De ministers zijn nog in gesprek met de VNG over hoe de voorgenomen landelijke regelgeving en de NvO optimaal op elkaar kunnen aansluiten.

NvO

De NvO zou aanvankelijk op de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in juni worden vastgesteld. Deze ALV is inmiddels uitgesteld tot medio september. De NvO zal nu in juni via een ledenraadpleging aan de gemeenten wordt voorgelegd. Voor het zomerreces zal de Tweede Kamer debatteren over de plannen om het jeugdstelsel beter te laten functioneren. Hans Spigt: ‘We vragen de Kamerleden om de plannen van de ministers en de VNG te steunen, maar er vooral ook een schepje bovenop te doen. Als je ingrijpt om het stelsel te verbeteren, doe het dan meteen goed. Dus geen emmertjes onder de plekken waar het dak lekt, maar een structurele oplossing voor de grote knelpunten waar we voor staan’.