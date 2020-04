Jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende hand

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil helpen de werkdruk op leraren te verlagen en er gezamenlijk voor te zorgen dat kinderen en ouders alle aandacht hebben die straks nodig is, met name voor de kwetsbare groepen. De JGZ heeft een landelijk dekkend netwerk, kennis en expertise op het fysiek en mentaal welbevinden van kinderen, kent naar eigen zeggen de kinderen op de scholen en kan daarom ondersteuning bieden aan ouders, kinderen en leerkrachten. Al dan niet digitaal.

Maatschappelijke opdracht

De maatschappelijke opdracht van de jeugdgezondheidszorg is bij te dragen aan gezonde generaties, ook in deze nieuwe werkelijkheid, aldus Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid bij GGD GHOR Twente: ‘De nieuwe werkelijkheid creëren we samen. Angst is een slechte raadgever bij een intelligente opening up. Juist nú staat de jeugdgezondheidszorg met haar kennis en expertise naast het onderwijs om leraren, kinderen en ouders te helpen in te checken in de nieuwe werkelijkheid.’

Preventie

Door de coronacrisis kunnen kinderen last hebben van stress. De JGZ stelt dat ze in deze tijd een breed maatschappelijk gesprekspartner is over onderwerpen als stress, maar ook gezondheid, weerbaarheid, armoede, mishandeling, mediagebruik en uitsluiting. Niet alleen voor kinderen, ook voor de ouders. Daarvoor heeft de sector een landelijke, sectorbrede jeugdgezondheidszorg (JGZ) agenda ontwikkeld, de JGZ Preventieagenda.