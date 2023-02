Jeugdzorg blij met landelijke regie afbouw gesloten jeugdhulp

Landelijke regie bij het afbouwen van de gesloten jeugdhulp is “zeer wenselijk”, zegt Jeugdzorg Nederland. De brancheorganisatie reageert op een besluit van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) daartoe. Wel hoopt Jeugdzorg Nederland dat regie op landelijk niveau “niet verzandt in allerlei bureaucratische processen”, aldus een woordvoerder.

De gesloten jeugdhulp krijgt al langere tijd forse kritiek. Jongeren, die in die vorm van hulp terechtkomen vanwege ernstige problemen, vinden de zorg repressief en onveilig. Het kabinet wil de gesloten jeugdhulp daarom afbouwen.

In principe zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar het afbouwen en het vinden van alternatieve zorg kan wel wat landelijk overzicht gebruiken, aldus Jeugdzorg Nederland. “Het gaat over een kleine groep, enkele honderden jongeren”, legt de woordvoerder uit. “Stel dat jouw gemeente twee van zulke jongeren heeft, dan is investeren in het vinden van een alternatieve opvanglocatie te complex.” Landelijk samenwerken is dan dus nodig om de jongeren toch een goede plek te kunnen bieden.

Geen papierwinkel

Een landelijke aanpak moet echter niet enkel een papierwinkel worden, zo vindt de brancheorganisatie. “Het is belangrijk om ook echt door te pakken en concrete acties voor te schrijven.”

Onderdeel van het afbouwen van de gesloten jeugdhulp is het vinden van alternatieven voor de zogenoemde ‘separeerruimtes’. Die worden gebruikt om jongeren gedwongen te kunnen afzonderen, bijvoorbeeld als zij zich erg agressief gedragen. Een separeerruimte is echter een noodmaatregel, zo legt Jeugdzorg Nederland uit. “Het is nooit een passende manier van behandelen.”

Het aantal separeerruimtes in de gesloten jeugdhulp is de afgelopen vier jaar afgebouwd van 72 naar 27, zo meldt de brancheorganisatie vrijdag ook. Het doel is om zo snel mogelijk alle separeerruimtes in Nederland te sluiten, maar het verschilt per organisatie op welk tempo dat gebeurt. Bij vier organisaties zijn alle ruimtes inmiddels dicht, bij zes andere zijn er nog wel een aantal in gebruik. (ANP)