Jeugdzorg kan goedkoper met extra inzet jongerenwerk

Positief effect

Professioneel jongerenwerk ondersteunt jongeren in hun eigen buurt bij hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Het onderzoek van Lecotraat Youth Spot laat zien dat jongerenwerk dat ook doet voor de 16 tot 23 jarigen die specialistische jeugdzorg ontvangen in de vorm van verslavingszorg, jeugdreclassering, jeugd-ggz of intensieve gezinsbehandeling. Als deze jongeren naast de jeugdzorg die ze krijgen, ook aanhaken bij het jongerenwerk in hun buurt, kan de duur en intensiteit van het jeugdzorgtraject worden verlicht.

Betere acceptatie van hulp

Onderzoeker Jolanda Sonneveld: “Jongerenwerkers blijken een brug te zijn naar de professionals uit de jeugdzorg. Via deze brug kan het vertrouwen van de jongeren in de jeugdzorg groeien, waardoor acceptatie van hulp toeneemt. Ook komen ze via het jongerenwerk in contact met leeftijdsgenoten die hen informele steun bieden.”

Theater

Ook wordt de eigenwaarde en het zelfbeeld versterkt door deelname aan collectieve activiteiten zoals sport, theater, of iets voor de buurt. Tijdens deze activiteiten komen ze in contact met andere jongeren die ook kampen met ‘donkere gedachten’. Ze ervaren dat ze van betekenis zijn voor anderen. Wat weer de drempel verlaagt om een opleiding te gaan doen of betaald werkt te zoeken.

Zelfstandigheid

Tot slot ondersteunen jongerenwerkers de jongeren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Ook als ze 18 worden, en de jeugdzorg vaak ophoudt, hebben deze jongeren behoefte aan laagdrempelige ondersteuning bij hun weg naar zelfstandigheid. Gebrek aan ondersteuning vergroot het risico dat deze jongeren vastlopen in een samenleving waar het tempo hoog ligt en voortdurend veranderingen plaatsvinden.”

Menselijke maat

“Juist deze jongeren hebben die welbekende menselijk maat en ondersteuning in hun buurt nodig”, zegt Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland. “Vertrouwen opbouwen en langere tijd met deze jongeren mee kunnen lopen vraagt tijd én een beter samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg. Door deelname in het jongerenwerk ontstaat ook de kans om de specialistische jeugdzorg eerder af te schalen. Dit inzicht geeft gemeenten en de jeugdzorg een beter begrip van het jongerenwerk als mogelijke partner om de druk op de jeugdzorg te verlichten.’

Meer jongerenwerk

Daarom is er meer laagdrempelig jongerenwerk nodig in de wijken, vindt Sociaal Werk Nederland. Momenteel zijn tussen de 1300 en 2000 fte jongerenwerkers aan het werk in Nederland. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners hebben meestal vier jongerenwerkers. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben gemiddeld 16 jongerenwerkers.