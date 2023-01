Jeugdzorgaanbieder Levvel heeft nieuwe leden raad van toezicht

Ymke Fokma is per 1 december toegetreden tot de raad van toezicht van Levvel. Zij is lid van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Per 1 maart 2023 zal Fawzia Nasrullah toetreden tot de raad van toezicht van Levvel. Zij is voorzitter van het college van bestuur van het PCOU Willibrord, een organisatie voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de regio Utrecht.

Ymke Fokma

Ymke Fokma heeft veel ervaring in de zorg en op het gebied van financiën, informatisering en big data. Voordat zij in 2021 bij het Antoni van Leeuwenhoek kwam, was zij lid van de raad van bestuur bij het Dijklander Ziekenhuis. De jaren daarvoor was zij als directeur bedrijfsvoering werkzaam bij het AMC. Daarvoor werkte ze bij zorgverzekeraar Achmea en The Boston Consulting Group. Zij is tevens toezichthouder bij Basalt revalidatie en lid van de kwaliteitscommissie van het NVZD (vereniging van bestuurders in de zorg).

Fawzia Nasrullah

Fawzia Nasrullah is sinds 2018 werkzaam bij de scholengroep PCOU Willibrord. Eerst was zij lid van het college van bestuur en sinds 2021 is ze voorzitter. Daarvoor was zij gedurende elf jaar bestuurder van Youké en was zij werkzaam bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassen Psychiatrie Zuidoost en Oost van AMC de Meren en jeugdarts bij de GGD Rotterdam. Bovendien is zij lid van de raad van toezicht van het Voedingscentrum.