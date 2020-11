Jeugdzorgaanbieders lopen weg bij gesprek regio Gooi en Vechtstreek

Een aantal jeugdzorgaanbieders in de regio Gooi en Vechtstreek is weggelopen uit een overleg met de gemeente. “De eisen die worden gesteld zouden volgens deze instanties ten koste gaan van de zorg van de kinderen”, vertelt Sabine Klaver, de directeur van De Stal in Laren tegen NH nieuws.

Kwaliteit te laag

In de gesprekken met de gemeente moest Klaver concluderen dat ze niet de juiste kwaliteit kon leveren. “De regio Gooi en Vechtstreek heeft de kwaliteitseisen voor de dagbesteding en het deeltijdverblijf dermate omlaag bijgesteld dat wij het niet verantwoord vinden om deze zorg aan de kinderen te bieden.”

De gemeenten stellen dat de groepen waar De Stal dagbesteding aan geeft groter kunnen en dat er minder gespecialiseerd personeel hoeft te zijn. Klaver acht dat onverantwoord.

Sluiting

Het gevoel is dat de kinderen met sociale, emotionele problematiek, autisme en ADHD per 1 januari niet meer terecht kunnen bij De Stal. Klaver vond het een moeilijk besluit. Deze week gaan de bestuurders van de Stal weer aan tafel met de verantwoordelijke wethouders in de hoop er nu wel uit te komen.

Niet enige

Klaver is niet de enige jeugdinstelling die wegliep bij de gesprekken tussen met de regio Gooi en Vechtstreek. Hoeveel en welke andere aanbieders de handdoek in de ring gooiden wordt in het bericht niet vermeld.