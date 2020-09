Jeugdzorgbedrijf Team050 sluist 2,8 miljoen euro door naar aandeelhouders

Het Groningse jeugdzorgbedrijf Team050 heeft in 2018 en 2019 in totaal 2,8 miljoen euro winst doorgesluist naar de aandeelhouders. Dit blijkt uit onderzoek van gemeenteraadslid Jasper Been.

Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Het doorsluizen van de winst gebeurde via de overname van het aan Team050 gelieerde bedrijf Zorgfabriek bv. Dit bedrijf is in handen van de directeur-eigenaar van Team 050 en haar zakenpartner.

Hoge winstmarges

Team050 kwam al eerder in het nieuws vanwege opvallend hoge winstmarges. De directeur-eigenaar verklaarde toen dat het grootste gedeelte van de winst terugvloeit naar de zorg.

Onderzoek van gemeenteraadslid Jasper Been van GroenLinks lijkt erop te wijzen dat dit niet het geval is. “Team050 boekte over 2019 wederom een miljoenenwinst en haalde een truc uit die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven”, aldus Been. “2,8 miljoen euro aan winst uit de vorige jaren werd namelijk gebruikt om een van de twee aandeelhouders, Zorgfabriek bv, uit te kopen.”

Snel rijk

Volgens het jaarverslag gebeurde dat omdat de bedrijfsstructuur daar transparanter van wordt, maar volgens Been is het inkopen van eigen aandelen vooral een slimme manier voor aandeelhouders om snel rijk te worden. “Want wie zijn eigenaar van de Zorgfabriek en dus 2,8 miljoen euro rijker geworden? De Team050-directeur en haar zakenpartner.”

Volgens Team050 is de winst te danken aan een vernieuwende manier van werken. “De winst wordt niet gemaakt ten koste van medewerkers of cliënten,” aldus een verklaring. “We leveren kwalitatief goede zorg en houden ons aan alle kwaliteitseisen. We herkennen ons dan ook niet in het beeld van een zorgcowboy. Tegelijkertijd vinden ook wij dat fraude en misbruik aangepakt moet worden en we vinden het daarom ook goed dat hier kritische vragen over gesteld worden.”