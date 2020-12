Jeugdzorgwerkers Intervence gaan staken

“Afgelopen dinsdag hebben de dertien betrokken gemeenten vanuit het niets een plan neergelegd over een sluiting per 1 januari 2021”, zegt Janny Koppens, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Er is totaal geen rekening gehouden met de kinderen en werknemers en dat is ongehoord!”

De FNV heeft de dertien gemeenten en Intervence een ultimatum gestuurd dat maandagavond 21 uur afloopt. Mochten de genoemde partijen voor afloop van het ultimatum ingaan op de gestelde eisen, dan wordt de staking omgezet in een vakbondsvergadering. Er werken een kleine 100 mensen bij Intervence. Tijdens de staking wordt de noodzakelijke zorg aan de jongeren gegarandeerd.

Eisen FNV

Aan de 13 gemeenten en stichting Intervence heeft de FNV drie eisen gesteld in het ultimatum: uitstel van de definitieve besluitvorming over de plannen van minimaal drie maanden, openbaar maken van alle relevante stukken over de continuïteit van de jeugdzorg en financiële garantie voor de salarissen en afvloeiingsregelingen volgens het sociaal plan, ook als Intervence failliet gaat.