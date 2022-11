Joep de Groot: zorg niet meer toegankelijk voor iedereen

Zorg die altijd voor iedereen toegankelijk is, dat kan zorgverzekeraar CZ niet meer beloven, zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot in een interview met De Telegraaf .

Zorgverzekeraars hebben weliswaar een zorgplicht, maar het lukt niet om de wachtlijsten in de zorg weg te werken. De grenzen van het zorgsysteem zijn volgens hem bereikt, zegt hij tegen de krant. “Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is.”

Zorgpremie

CZ is de op twee na grootste zorgverzekeraar in Nederland, met 3,7 miljoen verzekerden. Vrijdag maakt CZ bekend dat de meest gekozen basisverzekering in januari naar 138,25 euro wordt verhoogd, een stijging van 3,75 euro per maand. CZ heeft een flink stuk eigen vermogen ingezet om de stijging van het premiebedrag zo beperkt mogelijk te houden, zegt De Groot. Zo zette de zorgverzekeraar vorig jaar 250 miljoen euro in om de premiestijging te beperken. Maar dat lukt niet jaar in jaar uit, legt hij uit. “Die reserves hebben een grens.”

Grens

Wanneer die grens bereikt wordt, hangt af van wat de beleggingen van de zorgverzekeraar opbrengen. Vorig jaar werd daar nog winst mee gemaakt, maar dit jaar wordt er verlies geleden. Volgens De Groot kan CZ dat verlies dit en volgend jaar nog wel opvangen. Maar op de lange termijn moet er iets gebeuren om de stijgende zorgkosten en premies te beteugelen. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag steeds meer toe, terwijl het aantal handen om extra zorg te leveren achterblijft.

Reorganisatie van de zorg

Ook ziet hij een toename van het aantal verzekerden dat de premie niet meer kan opbrengen en om betalingsregelingen vraagt. Dat vindt hij zorgwekkend, zeker nu in januari de premie weer omhoog gaat. Volgens De Groot is een reorganisatie van de zorg dan ook urgent. Hij verwacht veel van het Integraal Zorgakkoord. Zo zullen vragen die niet bij de zorgverzekeraars horen vaker in het sociale domein belanden. Ook zal er strenger gekeken worden of bepaalde behandelingen wel gewenst zijn. Maar het zijn in elk geval volgens De Groot geen maatregelen die de kosten op korte termijn drukken. Wel vindt hij dat hoe langer er gewacht wordt met het hervormen van de zorg, hoe groter de opgave wordt. (ANP)