Johan Oostinga benoemd in raad van bestuur Lentis

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur van Lentis dan uit Roel Verheul (voorzitter a.i.), Peter Littooij, (CFO a.i.), Arien Storm (behandelzaken) en Johan Oostinga (bedrijfsvoering-ggz).

Oostinga (51) heeft ruim 20 jaar leidinggevende ervaring in directie- en managementfuncties. Vanaf 2013 was hij werkzaam bij Veiligheidsregio Fryslân als directeur bedrijfsvoering en plaatsvervangend algemeen directeur. Ook was hij actief als voorzitter van zowel het landelijk netwerk bedrijfsvoering GGD’en als het landelijk netwerk directeuren bedrijfsvoering Veiligheidsregio’s.

Samen met ketenpartners

“Johan is een mensgedreven en resultaatgerichte persoonlijkheid die ervaring heeft met complexe veranderingsprocessen”, aldus een verklaring van Lentis. “Als lid van de raad van bestuur wil hij samen met ketenpartners en de omgeving werken aan continue verbetering van geestelijke gezondheid en welzijn van cliënten, patiënten en hun naasten in de regio.”